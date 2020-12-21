«مصر للطيران»: رحلاتنا لبريطانيا مستمرة ولم نتلق تعليمات بوقفها

قال كابتن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، إن الرحلات المتجهة لبريطانيا مستمرة في التشغيل، إلا إذا صدرت تعليمات من الدولة أو وزارة الصحة بإيقاف رحلات الطيران للمملكة المتحدة، مؤكدا أن الشركة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية سواء على الطائرة أو أثناء إجراءات السفر داخل المطار للحفاظ على سلامة الركاب.

وأضاف «زكريا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن مصر للطيران تنظم رحلة يوميا للمملكة المتحدة، وهناك رحلة أخرى 4 أيام تنظم رحلتين في الأسبوع، متابعا: «الحكاية مش حكاية خسارة أو مكسب، وبننظر أهم حاجة لسلامة الركاب، وطول ما احنا شايفين إن التشغيل لا يعرض سلامة الركاب للخطر فاحنا مستمرين في التشغيل».

وأشار إلى أن الدول التي اتخذت قرارات بوقف الرحلات لبريطانيا تمثل «وجهات نظر»، مدلالا على ذلك وجود دول لم تتخذ قرار بإيقاف الرحلات، متابعا: «الدولة لها نظرة في هذا، واحنا مستمرين لحين وجود تعليمات بإيقاف الحركة».

في وقت سابق، قررت فرنسا، تعليق الرحلات إلى بريطانيا لمدة يومين، بسبب تحور كورونا، إذ تعتبر فرنسا سادس دولة تعلق الرحلات مع بريطانيا بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، إذ أعلنت 5 دول أوروبية مساء اليوم تعليق السفر إلى بريطانيا، وهي هولندا وبلجيكا وإيطاليا والنمسا وألمانيا.

كما طالبت إسبانيا، الاتحاد الأوروبي بأن يستجيب بالتنسيق بين كل دوله فيما يتعلق بالتعاون مع السفر إلى بريطانيا، وذلك عبر وزير خارجيتها أرانشا جونزاليس لايا، من أجل حماية حقوق المواطنين، وذلك ردًا على ما أعلن عنه وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بشأن خروج سلالة كورونا الجديدة عن السيطرة، قبل أن يجرى توزيع اللقاحات على مستوى كبير، من أجل وضع حد لتفشي السلالة الجديدة من كورونا عن طريق تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي.