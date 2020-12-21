افتتاح مركز لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة ببني سويف لأول مرة في الصعيد

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، واللواء الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز، بحضور عدد من الشخصيات القيادية و التنفيذية.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، في بيان صادر اليوم، أنَّ المركز يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات صعيد مصر، وتمّ تشييده على مساحة 4 أفدنة، ويضم عيادات كشف خارجية تشمل التأهيل البدني والتأهيل الوظيفي والنفسي للأطفال ذوي الاحتياجات.

وأشار «منصور»، إلى أنَّ المركز مزود بحمامات سياحة علاجية واستشفائية ويضم قسم داخلي لإقامة الأطفال ذوي الاحتياجات التي تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر، إضافة إلى قاعة مؤتمرات كبيرة، ويهدف إلى تقديم خدمة طبية متطورة لأبناء الصعيد.

وخلال الافتتاح، استمع وزير التعليم العالي، إلى شرح مفصل من اللواء الدكتور محمد رضا عوض مدير المركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، والذي يتمّ تنفيذه تحت إشراف نخبة من الأساتذة بكلية الطب من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية.