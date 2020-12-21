مفتي الجمهورية في ضيافة «الوطن» بعد قليل

تستضيف جريدة «الوطن»، ظهر اليوم، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوي حول العالم، في ندوة عن جهود دار الإفتاء العلمية والدعوية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والتصدي لجماعات الإرهاب بالداخل والخارج فكريا، والحديث حول صناعة الفتوى والتصدي لغير المتخصصين في ملف الإفتاء، وجهود الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوي في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، وتجديد الخطاب الديني.

ويجيب مفتي الجمهورية على تساؤلات قراء «الوطن»، المتعلقة بالأمور الإفتائية التي تشغل الرأي العام مؤخرا.

السيرة الذاتية لمفتي الديار المصرية

ويشغل الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علَّام، منصب مفتي جمهورية مصر العربية، بداية من 4 مارس 2013م، وحتى اليوم.

- أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا.

- ولد في قرية زاوية أبوشوشة مركز الدلنجات، محافظة البحيرة، في 12 -8-1961.

- حصل مفتي الجمهورية على العديد من المؤهلات العلمية منها ليسانس الشريعة والقانون 1984م من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

- حصل على ماجستير في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة 1990م.

- حصل على الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة والقانون بالقاهرة سنة 1996م بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وأعير مفتي الجمهورية إلى سلطنة عمان عام 2001 حتى عام 2010.

- شغل مفتي الجمهورية منصب أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا في 2002، ورئيس قسم الفقه وأصوله بمعهد العلوم الشرعية بسلطنة عمان من 2007م إلى2010م.

- شغل منصب أستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا في 2011، ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا في 2012، حتى توليه منصب مفتي الديار المصرية في مارس 2013، وذلك بعد حصوله على أكثر أصوات هيئة كبار العلماء في الاقتراع الذي أجرته لاختيار المفتي، وتصديق رئيس الجمهورية على قرار تعيينه.