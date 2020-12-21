القصة الكاملة لأطفال دار أيتام مطروح.. طفل شقي أساء للمشرفين

زارت سحر عيد، عضو مجلس النواب، بمطروح، دار الأيتام للوقوف على مستوى تقديم الخدمة للنزلاء بعدما أثير على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدعاء وجود شكوى لأطفال الدار من سوء المعاملة على يد مشرفى الدار.

وقالت النائبة فى تصريح خاص لـ "الوطن": "جلست مع الأطفال واستمعت إليهم خاصة إننى معلمة تربوية لدى خبرة فى التعامل مع الأطفال، واكتشفت من خلال جلسة الاستماع إليهم طفل طفل، أنهم يتناولون طعام جيد، لحوم وخضروات فى وجبات الغداء، وفى الإفطار جبنة وبيض وفول وفلافل، وفى العشاء وجبة متكاملة مثل الإفطار".

وأضافت: "كان لقائي مع الأطفال الأيتام لقاء الأم بأبنائها، وكانت جلسة طويلة، كي يعبر كل طفل عن نفسه، وتبين أنهم يقيمون فى مبنى مجهز وكل طفل له سرير خاص به، ويشاهدون التلفزيون يوميا، ووصل لهم ذبيحتين "خروفين" تبرعا من شركة خالدة للبترول مؤخرا، وتوفر لهم الدار إمكانيات من ملابس، ومعيشة كريمة خلال إقامتهم بشكل دائم داخل الدار".

وأشارت إلى أن هناك طفل شقى بين الأطفال، اعتاد علىى عمل مقالب فى المشرفين، منها تعرية أحد الأسلاك الكهربائية، والنداء عليه كى يقوم بتركيب لمبه إنارة لهم مما تسبب فى إصابته بتيار كهرباء، كما قام هذا الطفل بمساعدة بعضهم بوضع مسحوق غسيل على الأرض وخلطه بالماء، والنداء على مشرف آخر بداعى وجود مشكلة، بينما كان غرضهم إستكمال المقالب التى يقومون بها.

ولفتت إلى أن اللواء خالد شعيب استمع إلى الأطفال وحضرت فتح تحقيق فى الموضوع، وتبين أن هناك رعاية شاملة تقدم لهم وأن المشرفين يتعاملون معهم معاملة طيبة، نافية ما إدعاه أحد الأطفال الذي تبين أن سلوكه غير سوى، ويقوم ببعض الأفعال التى إنتقدها زملاؤه، وسلم المحافظ بعض الملابس على الأطفال الأيتام، وأمر بحسن رعايتهم، وفتح تحقيق فى الأمر ووعد بمحاسبة المخطئ.

وذكرت النائبة أن دار الأيتام فى مطروح تعمل بشكل جيد، وتستضيف الأطفال القادمين من دار أيتام من مدينة المنصورة لإكتمال العدد بها، وهناك من يريد إثارة الفتن دون داعى.