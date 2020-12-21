تثبيت 22 معلما في وظائف دائمة بـ«تعليم مطروح»

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن تثبيت 22 معلما والذين كانو يعملون بعقود على مدار ثلاث سنوات.

وقدم «سلامة»، مساء أمس الأحد، شكره وتقديره إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولي المديرية المالية ومديرية التنظيم والإدارة فى مطروح، وذلك لجهودهم المتواصلة والمبذولة والاستجابة السريعة فى طلب تثبيت المعلمين، على درجات وظيفية دائمة، من خلال مكاتبات تعليم مطروح لإنهاء إجراءات تثبيت 22 معلما من المتعاقدين ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم، كما قدم التهنئة لزملائه المعلمين الاثنين والعشرين الذين صدر قرار رسمياً بتثبيتهم على درجات دائمة، وتمويلها، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم العملية والمهنية في محراب العلم والتعليم.

وقال «سلامة» إن هناك بشرى لباقي المعلمين فى تثبيت دفعات أخرى، وصدور قرار لهم، لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم تسير فى هذا الاتجاه وفق توجيهات محددة من محافظ الإقليم، وقمنا بمخاطبة مسئولي وزارة المالية والتنظيم والإدارة، ومتابعة السير فى إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتثبيت، لباقي المعلمين الذين تم التعاقد معهم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم والتي أشرفت عليها وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أن المديرية تسير فى إجراءات مع الجهات المعنية تمهيدا لتثبيت ستمائة وثلاثة وأربعين معلم ومعلمة، بالإضافة إلى قرب تثبيت اثنين وثلاثين معلما متعاقدا يعملون بإدارة السلوم بذات الإجراءات التنفيذية.

وأشار إلى أن مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، تولي اهتماما كبيرا، بإنهاء إجراءات جميع المعلمين المستحقين للتثبيت، طبقا للضوابط والشروط المعمول بها، وأهمها وجودهم فى الوظيفة لمدة عمل متواصله على مدار ثلاث سنوات، مثمناً مجهودات العاملين بالشئون المالية والإدارية وشئون العاملين والموازنة بديوان المديرية، عرفانا بما يقدموه من مجهودات متميزة بعيدا عن الأضواء وكانت لها عظيم الأثر في إنهاء إجراءات تعيين المعلمين بمخاطبة جميع الجهات المعنية .