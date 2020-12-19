عاجل.. أهالي ضحايا مركب الموت يتسلمون جثامين ذويهم من مستشفى مطروح

تسلم أهالي ضحايا حادث مركب الهجرة غير الشرعية، عصر اليوم السبت، جثامين أبنائهم السبعة من ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام، ليتم نقلهم إلى محافظاتهم من خلال ذويهم.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، مدير مستشفى السلوم المركزي، إننا تسلمنا عدد 7 جثث، لحالات غرق، ولم يتم إيداعها مستشفى السلوم وتم تحويلهم بسيارات الإسعاف إلى ثلاجة الموتى بمستشفى مطروح العام.

وأضاف أن الجثث تم وضعها تحت تصرف النيابة العامة على ذمة القضية فى حادث الغرق.

والجثامين هم: 4 من محافظة سوهاج، وجثة من محافظة البحيرة، وجثتين من الفيوم، وهم رفيع سيد أحمد وحسن حمدى حسن، من سوهاج، وشعبان محمد صادق وإبراهيم سعيد محمد، من الفيوم، وجمال عمر محمود وحسن محمود بخيت، من سوهاج، وأحمد عبدالسلام سعد، من البحيرة.

كان مركب هجرة غير شرعية غرق في البحر المتوسط وعلى متنها مجموعة من الشباب المصريين، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص؛ 6 من الصعيد بالفيوم وسوهاج، وواحد من البحيرة.