وظائف شاغرة في بنكي الأهلي والعربي الأفريقي.. اعرف الشروط

أعلن بنكي الأهلي والعربي الأفريقي عبر الموقعين الإلكترونيين لهما، عن عدد من الوظائف الشاغرة للشباب من حديثي التخرج أو ذوي الخبرة، أو برامج مخصصة لخريجين عام 2020.

وتأتى هذه الوظائف للخريجى 2016 و2017 و2018 و2019، في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، خاصة المهتمين بمجال العمل المصرفي.

واشترط البنك الأهلي في المتقدمين للوظائف:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالِ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما عند التعيين.

خريجى كليات التجارة وادارة الأعمال والعلوم السياسة وهندة الحاسبات

وأوضح البنك أن الفرصة متاحة لخريجي تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)، وإدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)، واقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)، وتكنولوجيا المعلومات،و حاسبات ومعلومات، وهندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)، وحقوق.

أما عن التقدم للوظيفة، فيتم ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي المصري.

فيما أعلن البنك العربي الافريقي عن وظائف شاغرة، لخريجي عام 2017 و2018 و2019، واشترط أن يكون المتقدم:

- حاصلا على مؤهل عالِ من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدمين من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

ألا يكون للمتقدم أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

وأشار البنك إلى أن الوظائف المتاحة هي خدمة العملاء، وبدون خبرة؛ إذ سيعطى المتقدمين دورات تدريبة في خدمة العمال لتأهيلهم بشكل جديد.

وأوضح البنك أن هناك فرصة أخرى للمتقدمين، في وظيفة تلر، لكن يجب على المتقدم أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين؛ إذ يتم التقدم عبر الموقع الرسمي له.