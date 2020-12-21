افتتاح مركز الطباعة والنشر وملحق كلية طب أسنان بجامعة بني سويف

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ، المطبعة الجديدة ودار النشر.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية والتنفيذية، والدكتور ناجي رضوان مدير المطبعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أنَّ مركز الطباعة والنشر يتولى تصميم كل مطبوعات الجامعة وطباعتها والتي تشمل المناهج والمقررات الدراسية والرسائل العلمية والمراجع والكتب والمجلات والتقارير والنشرات، إضافة إلى مطبوعات جميع إدارات وأقسام الجامعة ووحداتها الأكاديمية، علاوة على مساهمتها بشكل مباشر في الأنشطة والفعاليات السنوية والمؤتمرات وورش العمل التي تقام بالجامعة.

واستمع «عبدالغفار»، إلى شرح مفصل عن آليات التشغيل وأحدث الطرق والتقنيات الحديثة التي تستخدمها المطبعة من أجل تقديم خدمة تساهم في دعم الخدمات التعليمية.

كما افتتح «عبدالغفار» ملحق كلية طب أسنان، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور مجدى محمد علي عميد الكلية، حول اقسام الكلية والمستشفى الملحق بها والخدمات التي تقدمها للمترددين عليها من داخل وخارج المحافظة والمبني الجديد الملحق بالكلية والبرنامج المتميز في الدراسات العليا.

ومن جهته، أوضح رئيس جامعة بني سويف، أنَّ رؤية الكلية تتمثل في تخريج طبيب أسنان متميز ومؤهل للعمل في كل القطاعات داخل وخارج مصر وتقديم خدمة متميزة في علاج أمراض الفم والأسنان، خاصة لأبناء محافظة بني سويف ومحافظات صعيد مصر وتنمية الكفاءة العلمية والمهنية للأطباء للارتقاء بمستوى تعليم وتدريب أطباء الأسنان وعلاج المواطنين.