الزراعة توضح كيفية الاستفادة من خدمات طرق الري الحديثة

قال الدكتور علي إسماعيل وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه بـوزارة الزراعة، إنّ الري الحديث وتحديث منظومة الري في مصر، جزء مهم جداً واستراتيجي، مشيراً إلى أنّ أهم طرق الري الحديث هو الري بالرش، وبالتنقيط، والتي تعتبر من أهم كفاءات الري الموجودة، وأعلاهم كفاءة الري بالتنقيط وتصل إلى نحو 95% من استخدام المياه في الحقل.

نظام الري الحديث يوفر السماد

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية Dmc، أنّ المياه هي أساس الحياة والتنمية، وأنّ الري بالرش يكون عبارة عن توزيع المياه على الأراضي الزراعية بشكل يشبه المطر، لكن الري بالتنقيط يكون عبارة عن ثقوب موجودة في خراطيم توصل المياه بنظام النقط بشكل مبسط بجوار جذور النباتات وتكون للمساحات الصغيرة، إضافة إلى أن المياه تكون أيضاً بها الكيماوي، مما يعمل على توفير منظومة السماد.

فوائد تحديث منظومة الري

وتابع أنّ الفوائد من تحديث منظومة الري هو التقليل من تكاليف العمالة والتشغيل، وزيادة كفاءة استخدام السماد وتوفير 50% من السماد الذي كان مفقوداً مع الري بالغمر، وتوفير تكاليف إزالة الحشائش من الأرض، والطاقة الكهربائية التي نستخدمها، لافتاً إلى أنّ مياه الأمطار هي أحد الموارد المائية الموجودة التي تعتمد عليها الزراعة في مناطق عديدة، بينها مناطق الساحل الشمالي بداية من السلوم، وصولاً إلى العريش، إضافة لبعض سلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق في سيناء.

وأكد أنّ وزارة الموارد المائية والري، تعمل على جزء آخر موازٍ ببناء سدود وعمل تجميعات للمياه في مناطق تكون محرومة من المياه، وبالتالي تستطيع استخدام الخزانات في عمليات الري.