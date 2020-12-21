غلق 5 مراكز دروس خصوصية وتحرير 5 محاضر لمقاهي مخالفة بالبحيرة

في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطرق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفة ومراكز الدروس الخصوصية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه حملات متنوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع 162 حاله اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور، ورفع 120 حالة اشغال مخالفة بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

وغلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي لعدم الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود، وازاله الاشغالات والافتات الاعلانيه الغير مرخصه بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

كما أسفرت حملات إزالة الإشغالات التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، عن رفع 344 حالة إشغال بدمنهور، عبارة عن حالات ثابتة ومتحركة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

من جهة أخرى، نفذت رئاسة حي أول طنطا حملة لتطهير موقف سيارات سوق الجملة، حيث تم تطهير المبنى الإداري والسيارات ومداخل ومخارج الموقف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمباني الحكومية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بمتابعة حملة تطهير موقف سيارات الجلاء بجانب أعمال النظافة اليومية بمدخل الموقف، فيما نفذت مدينة بسيون حملة لتطهير الشوارع الرئيسية والميادين العامة، بالإضافة إلى رش وتطهير موقف سيارات المدينة، مع استمرار العمل في باقي الوحدات المحلية داخل نطاق المركز.

وفى ذات السياق ، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا تحت إشراف المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس المركز والمدينة برش وتعقيم مبني الوحدة المحلية بالرجدية وتعقيم مكاتب الوحدة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك تم التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.