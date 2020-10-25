غلق 13 "سنتر" دروس خصوصية في حملات بالمنصورة وطلخا

شنت الأجهزة التنفيذية في مركزي المنصورة وطلخا، بمحافظة الدقهلية، حملات موسعة على مراكز الدروس الخصوصية "السناتر"، اليوم الأحد، أسفرت عن إغلاق 13 مركزاً، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية حيالها.

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة طلخا، والوحدة المحلية لحي غرب المنصورة، أنه تم تنفيذ هذه الحملات في إطار قرارات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة التعليمية، وفي إطار تعليمات محافظ الدقهليةن الدكتور أيمن مختار، وفي ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك بمنع كافة أشكال التجمعات، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المخالفات، وردع المخالفين.

وقاد "عاطف سعد"، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، بتوجيهات "محمد أمين"، رئيس المركز، حملة على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المدينة، جرى خلالها إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التشديد على القائمين عليها بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع الدروس الخصوصية.

وأوضح "سعد" أن هذه الإجراءات تأتي لمنع ظاهرة الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها، حرصاً على أبنائنا الطلاب، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، حملة مكثفة على سناتر الدروس الخصوصية في نطاق الحي، للحد من الاختلاط بتلك التجمعات، حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب، وقاد الحملة محمد أنور، نائب رئيس الحي، والفريق المعاون المشكل من أحمد سمير، مدير إدارة البيئة، وأحمد عبادة، مدير المتابعة الميدانية.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق 7 سناتر للدروس الخصوصية، وتفريق الطلاب بمنطقة "مسجد الجمال" من الجلاء، ومنطقة شارع كلية الآداب، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفتهم تعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

وفى نفس السياق، ناشد رئيس حي غرب المنصورة كافة المعلمين والمعلمات بالتوقف فوراً عن أي أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تنص على منع أي تجمعات طلابية، سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أي أنشطة أخرى غير مرخص بها.