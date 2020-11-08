غلق 160 سنتر دروس خصوصية في القاهرة

أكدت مصادر بمحافظة القاهرة استمرار حملات الأحياء للتصدي لظاهرة مراكز الدروس الخصوصية وفق توجيهات الحكومة، حيث جرى غلق أكثر من 160 سنتر دروس خصوصية بمختلف الأحياء مع تحرير محاضر بالمخالفات.

استمرار حملات غلق السناتر

واضافت المصادر لـ"الوطن"، أن الدولة عازمة على غلق السناتر وإعادة الاعتبار للمدارس خاصة في ظل خطة تطوير العملية التعليمية، من جهة، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من جهة أخرى، مؤكدين أن تلك الدروس الخصوصية تلتهم ميزانية الأسر وتعد مضيعة للوقت وتعد كيانا بديلا للمدارس وهو أمر في غاية الخطورة.

وأشارت إلى استمرار حملات غلق السناتر حفاظا على سلامة الطلاب وأسرهم، ومنع تلك الكيانات غير القانونية من التعدي على حقوق الملكية.

غلق السناتر مهمة الأحياء

من جانبه، قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن غلق السناتر مهمة الأحياء، لافتا إلى أن وزارة التعليم ترفض وجود تلك المراكز التي تضر بمستقبل الطلاب، وعلى ولي الأمر والطالب التركيز في المدرسة حيث بها كل وسائل الإعلام الحديثة والمطورة علاوة على إطلاق منصات تتيح للطلاب دراسة المناهج بأسلوب مبسط وإتاحة كل المعلومات التي ترتبط بالموضوعات المقررة بالمناهج.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني مع أي مدرس يثبت قيامه العمل داخل أحد مراكز الدروس، لافتا إلى أن المدارس أتاحت أيضا فرصة لكل الطلاب من خلال دروس التقوية بأسعار رمزية في مختلف المواد لمن يرغب.

من ناحية أخرى، تواصل محافظة القاهرة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب باستخدام 605 مدارس بمختلف مراحل التعليم من بين أكثر من 4 آلاف مدرسة على مستوى العاصمة تشهد الانتخابات، حيث تضم لجانا فرعية، وبالتالي تلك المدارس إجازة على مدار يومي الانتخابات لأنها تضم ما يقرب من 1413 لجنة فرعية، لاستقبال أكثر من 7 ملايين ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة.

وأكدت محافظة القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث جرى توفير عدد كافٍ من المقاعد بالمدارس ووضعها مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لانتظار المواطنين على مسافات متباعدة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم، والتأكيد على تنظيف محيط اللجان الانتخابية وإزالة أي تراكمات قمامة أو اشغالات ورفع أي سيارات متهالكة في محيط اللجان.