عضو «الشيوخ»: البرلمان الأوروبي تجاهل إنجازات مصر في حقوق الإنسان

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة المصرية، مشددًا على أن الرد الذي خرج من المجلس في هذا الصدد كان دقيقا وذي صيغة قوية، إذ سقط البرلمان الأوروبي سقطة تاريخية، لأنه اخترق قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 2131 لعام 1965 وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد والحفاظ على استقلال الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، كما حصل على معلومات خاطئة من جهات ليست مصرية ومعادية للدولة المصرية.

وأضاف «نجاتي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن البرلمان الأوروبي تجاهل كل الإنجازات التي شهدتها مصر، خاصة في ملف حقوق الإنسان ورفع شأن المواطن المصري: "«أخدنا المواطن من العشوائيات لأماكن فخمة مثل حي الأسمرات، كما خصصت الدولة برامج صحة كثيرة للمواطنين، والسرعة في التقاضي، كما أن النيابة العامة دائمًا ما تقف مع الحق وتدعم المواطن المصري».

قبل ما البرلمان الأوروبي يتكلم علينا يشوف دوله الأول

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «قمنا في التنسيقية بصياغة بيان وترجمناه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، حيث إن لدينا 40 نائبًا شابا ومن الفتيات، وخاطبنا البرلمان الأوروبي بالاختراقات في حقوق الإنسان لديهم .. لو بيتكلموا عن حقوق الإنسان يجوا يشوفوا ملفاتهم الأول قبل ما يكلمونا».

وأردف، أن لجنتي حقوق الإنسان والشؤون الخارجية في التنسيقية مجتمعتين لتفنيد هذا البيان والرد عليه بالأرقام والحالات بكل ما أوتي من قوة، مشيرًا إلى أن مصر دولة قوية ويقف كل من فيها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي: «جاهزون للرد على الاتهامات أولًا بأول، ولا ندفن رؤوسنا في الرمال ونحاول بذل كل ما لدينا من إصلاحات بشفافية، ولدينا مؤسسات مجتمع مدني وطنية ومخلصة تستطيع الرد على هذه الادعاءات».