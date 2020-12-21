طبيب مصري في لندن يفسر أسباب خروج سلالة كورونا الجديدة عن السيطرة

«السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خرجت عن السيطرة».. تصريح وزير الصحة البريطاني مات هونكوك الذي أثار رعب العالم، ودفع دولاً لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة كإعلان الكويت حظر دخول الرحلات الجوية من بريطانيا، وبسبب ما قيل عن السلالة الجديدة، علّقت المملكة العربية السعودية جميع الرحلات الجوية الدولية، احترازًا منها مؤقتاً، كما الحال في فرنسا وألمانيا وبلجيكا والنمسا وهولندا، في الوقت الذي أكد فيه «مات» أنّه لا بد من وضع حد لتفشي السلالة عن طريق اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

الخروج عن السيطرة المأمولة لخطط بريطانيا

الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، فسّر لـ«الوطن» معنى أنّ السلالة الجديدة لكورونا خرجت عن السيطرة، قائلا إنّ المعني قد يكون هو الخروج عن السيطرة التي كانت تأملها الحكومة البريطانية، وتمنّوا ألا يسبب الوباء اضطراباً في خطط الاحتفال بالكريسماس وأعياد الميلاد.

السلالة الجديدة من كورونا المتحورة مصحوبة بانتشار سريع للفيروس حسب قول «سليمان»، وبدأ يُلاحظ ذلك في المستشفيات، وليس معنى ذلك أنّ الحالات الحرجة خارجة عن السيطرة، هناك زيادة، لكنها ليست بنفس الصورة الكارثية التي كانت عليها الموجة الأولى، لكن الموقف متحرك وليس ثابتاً.

حالات الإصابة بفيروس كورونا لا تتزايد في إنجلترا فقط، لكن في عدد من الدول أيضًا، وعليه ينصح استشاري طب الحالات الحرجة بتشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية قدر المستطاع، نظرًا للمرحلة الحرجة التي يعيشها العالم، من خلال تطبيق التباعد المجتمعي وارتداء الكمامات الطبية ومحاولة عدم الوجود في مكان به أكبر عدد من الناس، مشيرًا إلى أنّ الأمل في وجود اللقاحات التي نأمّل أن تكون فاعليتها جيدة حتى مع السلالة الجديدة لكورونا.

تعليق السفر مع بريطانيا

أكثر من 10 دول عربية وأجنبية علقت رحلاتها الجوية مع بريطانيا، كما طالبت الحكومة الإسبانية، الاتحاد الأوروبي بتنسيق استجابة بشأن التعامل مع حركة الطيران مع المملكة المتحدة، من أجل مواجهة الحال الجديد، بما يحافظ على حياة المواطنين.

بريطانيا تفرض قيوداً من المرحلة الرابعة

وبالنسبة إلى الجانب البريطاني، فرضت المملكة المتحدة قيوداً من المرحلة الرابعة في العاصمة وجنوب البلاد، لمواجهة الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتستهدف خطتهم تلقيح مليون شخص في البلاد خلال أيام، في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية تواصلها مع السلطات في إنجلترا بشأن تحور فيروس كورونا المستجد.

السلالة الجديدة من كورونا قد تكون في مصر

قال الدكتور محمد النادي، أستاذ أمراض الصدر، وعضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنّ السلالة الجديدة لكورونا موجودة في عدة مناطق غير بريطانيا، مشيرًا إلى احتمالية وجودها في مصر إذا أجرينا دراسة، وموضحًا أنّ خطورتها تتمثل في انتشارها، إذ جرى تسجيل نحو 27 ألف حالة أمس في بريطانيا، حتى إنّ البعض أطلق عليها اسم السلالة سريعة الانتشار.