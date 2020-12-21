الدولار يتراجع قرشين خلال منتصف تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضاً قدره قرشان خلال منتصف التعاملات، بعد انخفاض أمس بقيمة قرش واحد في البنك الأهلي المصري؛ إذ سجّل اليوم 15.72 جنيه للبيع، و15.62 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري والتعمير والإسكان، وأغلب البنوك.

«أبوظبي الإسلامي» الأعلى سعراً

وبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في بنك «مصرف أبوظبي الإسلامي» بـ15.78 جنيه، مقابل 15.68 جنيه للشراء.

وسجل اليورو اليوم 19.24 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في البنك الأهلي المصري.

فيما سجّل الجنيه الإسترليني سعر شراء له في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري بـ21.18 جنيه.

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ4.20 جنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و4.19 جنيه في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

أما الدرهم الإماراتي فقد سجّل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه، بـ4.29 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و4.28 في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.