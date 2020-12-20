عاجل.. الدولار ينخفض قرشا قرب نهاية التعاملات اليومية

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك وشركات الصرافة، اليوم، قرب نهاية التعاملات اليومية في البنوك ومكاتب الصرافة لليوم الثاني على التوالي، بقيمة قرش، بعد استقرار دام لعدة أيام، حيث سجّل الدولار 15.74 جنيه للبيع و15.64 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري وأغلب البنوك.

بينما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر له في بنكي «مصرف أبوظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان»، ليباع بـ15.78، مقابل 15.68 جنيه.

واستقر اليورو اليوم وسجّل 19.29 جنيه كأعلى سعر للشراء في البنوك وشركات الصرافة، في البنك الأهلي المصري.

فيما سجّل الجنيه الاسترليني أعلى سعر شراء له في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري بـ 21.44 جنيه.

وسجّل الريال السعودي أعلى سعر شراء له، بـ 4.20 جنيه، في مصرف أبو ظبي الإسلامي و4.19 جنيه في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

أما الدرهم الإماراتي فقد سجّل أعلى سعر شراء له مقابل الجنيه، بـ4.29 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، و4.28 في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.