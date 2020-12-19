سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري السبت 19-12-2020

يتابع بشكل يومي المواطن حالة سعر الدولار والذي يؤثر بشكل أو بآخر على حركة البيع والشراء وارتفاع وانخفاض بعض السلع وتحديدًا الذي ترتبط به بشكل مباشر.

ولذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار وفق آخر تعاملات قبل اليوم السبت الموافق 19 ديسمبر، إذ جاءت أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة المختلفة، مثل: البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية وبنك مصر وبنك قناة السويس، كما يلي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصر

يسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

الدولار يهبط مع ضعف الطلب على الملاذ الآمن

ووفقا لـ «العربية»، فإن الدولار أول أمس سجل أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية، إذ تعززت الشهية للمخاطرة بفعل إحراز تقدم صوب الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة واتفاق يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وقال مشرعون ومساعدون، إن مفاوضين في الكونجرس «يقتربون» من مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات «كوفيد-19»، في ظل خطاب يتسم بأكبر قدر من الإيجابية مما كان عليه الأمر منذ أشهر.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى سي.إم.سي ماركتس للوساطة في سيدني «مع زيادة التفاؤل العالمي بشأن توقعات النمو لعام 2021، يضعف الدولار، ضعف الدولار أكثر احتمال وارد».

وهوى مؤشر الدولار إلى 89.995 في آسيا، ليخترق نزولا حاجز 90 للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وجرى تداول اليورو عند 1.2280 دولار في آسيا، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.22350 دولار، وهو أيضا أقوى مستوى منذ أبريل 2018.

وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3536 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.3553 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ مايو 2018.

وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأربعاء الماضي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يتعافى الاقتصاد الأمريكي، وهو تعهد طويل الأمد بالمساعدة جاء دون آمال بعض المستثمرين في تحرك فوري لوقف تراجع مرتبط بالجائحة في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار بعد إعلان المركزي الأمريكي، لكن حالة الارتياح لم تدم طويلا.

في غضون ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على الفرنك السويسري بعد أن لامس أعلى مستوى في ست سنوات عند 0.8826 للدولار منذ الأربعاء الماضي، حين صنفت الخزانة الأميركية سويسرا بأنها تتلاعب بالعملة.