«القومي للحوكمة» يختتم برنامج إعداد كوادر متطوعة لمواجهة كورونا

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي «إعداد الكوادر الإدارية المتطوعة في مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد" للدفعة الثانية، والذي تمّ تنفيذه إلكترونيًا، «أون لاين»، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ البرنامج يأتي في إطار حرص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الدولة المصرية في زيادة الوعي لدى موظفي الجهاز الإداري بالدولة فيما يتعلق بتوفير كل المعلومات عن فيروس كورونا والحد من انتشاره، مما يسهم في زيادة نسبة الشفاء وتقليل اعداد المصابين خلال المرحلة المقبلة.

فيما أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مشاركة 94 موظفًا حكوميًا يمثلون وزارات المالية، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبينة أنَّ المتدرب سيحصل على شهادة إتمام تدريب إعداد كوادر إدارية مدربة فى مجال مواجهة ازمة فيروس كورونا.

بدوره، قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنَّ هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهلال الأحمر المصري لإعداد كوادر مدربة للقيام بالتوعية بفيروس كورونا المستجد كمتطوعين في وزارتهم وكمرحلة ممتدة لحملة «متطوع في كل شارع» التي بدأها الهلال مع بداية الأزمة، معلنًا أنَّ التدريب يتمّ عن بعد من خلال خبراء الهلال الأحمر المصرى، ويعقب التدريب مباشرة تكليف المتدربين بمبادرة «متطوع في كل وزارة» وبالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بنشر عدد من رسائل التوعية التي أعدها الهلال الأحمر المصري لزملائهم ومعارفهم تحت شعار «وعينا أمان».

البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجمعية الهلال الأحمر المصري في مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع كفاءات ومعارف موظفي الدولة وطلبة الجامعات والمجتمع المدني.