محافظ القاهرة يكلف بحصر العقارات الآيلة للسقوط وسرعة إزالتها

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة كافة القرارات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الازالات الخاصة بها، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة فى تلقى طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وطالب المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي الذى عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، بحضور قيادات المحافظة وؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على النواب ورؤساء الأحياء بمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات ومواعيد الغلق والتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ حملات مفاجأة بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الإلتزام بقرارات الدولة حرصًا على الصحة العامة مشددًا على ضرورة ممارسة صلاحياتهم فى تطبيق القانون دون تجاوز لمصلحة المواطن .

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمى الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل ويحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما طالب المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا للعقوبة ودفع الغرامات المالية.