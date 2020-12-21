الشباب والرياضة: احتفال كبير في انتظار «بيج رامي» بمطار القاهرة

هنأ الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، البطل المصري والعالمي رامي السبيعي والشهير بـ«بيج رامي»، على فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام، قائلا: «هؤلاء هم أبناء مصر الذين يرفعوا راية مصر عالية خفاقة في كل المحافل الدولية والعالمية».

الشباب والرياضة توفر الرعاية من خلال الاتحاد المصري لـ«بيج رامي»

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن وزارة الشباب والرياضة توفر لـ«بيج رامي» الرعاية من خلال الاتحاد المصري Street workout رياضة الشارع، وتهتم به وعلى تواصل دائم معه.

احتفال كبير في انتظار «بيج رامي» في مطار القاهرة

وتابع أن وزارة الشباب والرياضة كانت على اتصال مع «بيج رامي» قبل سفره للبطولة، وسيكون هناك حفل كبير في انتظاره بمطار القاهرة أثناء عودته.

انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بمدينة شرم الشيخ

وأشار إلى أن أولمبياد المحافظات الحدودية تضم 6 محافظات هي جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسوان، ومحافظة الوادي الجديد، وتقام في مدينة الشباب والرياضة بمدينة السلام بشرم الشيخ، وعدد المشاركين في التصفيات التمهيدية وصل إلي 11 ألف مشارك ومتسابق، وفي التصفيات النهائية التي تُقام حاليا وصل عددهم 600 مشارك، ويننافسوا على عدد من الألعاب «كرة السرعة، السباحة، ألعاب القوي، كرة القدم الخماسية، كرة الطائرة، والكرة الطائرة الشاطئية، والكرة الطائرة جلوس لذوي الاحتياجات الخاصة».