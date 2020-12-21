مصادر بمطار القاهرة: قرارات جديدة بشأن رحلاتنا مع بعض الدول خلال ساعات

كشفت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، عن توقعاتها بصدور حزمة قرارات جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن التعامل مع بعض دول العالم فيما يخص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت المصادر أنّ الدولة المصرية تهتم في المقام الأول بصحة مواطنيها، كما تهتم بصحة السائحين والمسافرين، وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين بقطاع الطيران المدني أو السائحين والركاب من المسافرين.

مصادر: نحرص على أرواح المواطنين ومطاراتنا مؤمنة

وأكدت المصادر أنّ المطارات المصرية مؤمنة تماما، وتطبق الإجراءات الاحترازية دون استثناء، ولا داع للذعر أو ترديد أي شائعات فيما يخص السفر الجوي والتنقل بين دول العالم.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أعلن استمرار الرحلات الجوية للشركة بين مطاري القاهرة الدولي وهيثرو في لندن، بمعدل 11 رحلة أسبوعيا، موضحا أنه لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات جديدة بشأن وقف الرحلات مع لندن، على خلفية ظهور فيروس كورونا بشكل جديد، وسرعة انتشاره خاصة في جنوب انجلترا، ما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية مع إنجلترا.

استمرار الرحلات مع لندن لحين صدور توجيهات جديدة

وكان رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قال في تصريحات إعلامية فجر اليوم: «نتابع الموقف باستمرار، وننفذ الإجراءات الوقائية المتبعة على الرحلات الجوية، للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والأطقم العاملة، وفور صدور أي توجيهات جديدة من الدولة أو وزارة الصحة، سيتم تطبيقها على رحلات لندن فورا».

تنويه مهم بشأن رحلات مصر للطيران من وإلى السعودية

وكانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أهابت بعملائها الذين لديهم حجوزات للسفر من وإلى أي من نقاط الشركة بالمملكة (جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم)، مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعنا الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم، بناءً على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم ولمدة أسبوع قابل للتمديد.