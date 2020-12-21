كسر ماسورة صرف صحي في المنيا بسبب هبوط أرضي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إصلاح ماسورة صرف صحي أمام مدرسة الإتحاد الإعدادية بنين، بنطاق حى وسط المنيا، اليوم، إثر تعرض المنطقة لهبوط أرضي نتج عنه كسر في الماسورة.

أصدر المحافظ تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلي رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، لإصلاح الهبوط فور الانتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الأرض مع إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا التنسيق لقطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح، كما تم إخطار شركة الغاز وإدارة المرور وجاري التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أي بلاغات.