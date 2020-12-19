محافظ المنيا: تطوير 47 قرية بأبوقرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة

بحث مساء اليوم السبت، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية بـ23 محافظة، منها 47 قرية بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحضور دكتورة جيهان فاروق، عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، بشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، محمد حلمي رئيس مدينة أبوقرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة.

وأكد محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة، حيث تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزءاً محورياً من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.

وأضاف المحافظ أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى التي سيتم اختيارها لاحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

استعرض المحافظ مع أعضاء الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» جميع القطاعات التي يشملها التطوير، مؤكداً ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في تلك القرى.