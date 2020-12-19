محافظ المنيا: تطوير 47 قرية بأبوقرقاص ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب:
اسلام فهمي
10:10 م | السبت 19 ديسمبر 2020
مناقشة مبادرة حياه كريمه
بحث مساء اليوم السبت، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة»، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لإحداث تطوير شامل في ١٠٠٠ قرية بـ23 محافظة، منها 47 قرية بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، كمرحلة أولى.
جاء ذلك بحضور دكتورة جيهان فاروق، عضو الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التمية المحلية، بشر طاهر المشرف على الوحدة بالمحافظة، محمد حلمي رئيس مدينة أبوقرقاص، وممثلي جميع القطاعات التي سيشملها التطوير بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة.
وأكد محافظ المنيا أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة، حيث تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزءاً محورياً من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.
وأضاف المحافظ أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى التي سيتم اختيارها لاحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.
استعرض المحافظ مع أعضاء الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» جميع القطاعات التي يشملها التطوير، مؤكداً ضرورة التركيز على الاحتياجات الفعلية للمواطنين في تلك القرى.