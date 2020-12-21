«الوطن» تتصدر القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية 2020 بـ10 مرشحين

تصدرت «الوطن» القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019 المعلنة من قِبل نقابة الصحفيين، بترشح 10 زملاء بالجريدة، وهم خالد عبد الرسول، المرشح لجائزتين، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع وإنجي الطوخي.

فرع التحقيق الصحفي

ترشح الزميل خالد عبدالرسول للجائزة بتحقيق «العالم السري لحيوانات التجارب في مصر»

فرع التغطية الخارجية

ترشحت الزميلة هدى رشوان بموضوع «الوطن في كوكب اليابان»

فرع الصحافة الاقتصادية

ترشح الزميل محمد طارق بتحقيق «نظام التأمينات الجديدة.. حياة كريمة لأصحاب المعاشات»

فرع الصحافة الثقافية

ترشح الزميل أحمد عاطف بموضوع «صابر زرد.. الشاعر المنسي»

فرع صحافة الفيديو

ترشح الزميلان محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع بتحقيق مصور بعنوان «الكولدير سبيل إلى الموت»

وترشح الزميلان محمد نبيل وعز الدين وهدان بتحقيق مصور بعنوان «الأمومة كلها عادل»

جائزة محمد عيسى الشرقاوي للتغطية الخارجية

ترشح الزميل محمد علي حسن بموضوع «الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دماراً في تاريخ البشرية.. جنود منسيون سقطوا سهواً من أرشيف الحرب العالمية الثانية»

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية

ترشحت الزميلة إنجي الطوخي بموضوع «وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين»

جائزة صحافة البيئة

ترشح الزميل خالد عبدالرسول بتحقيق «العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح»، وتحقيق «اختفاء الأحزمة الشجرية في زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي»