10 مميزات لنظام التشغيل الجديد من هواوي بعد إطلاقه رسميا 

أعلنت شركة هواوي عن الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل «HarmonyOS 2.0» للهواتف الذكية، وذلك خلال مؤتمر «Developer Day HUAWEI» في بكين، وهو ما يمثل علامة فارقة في بناء نظام تشغيل « HarmonyOS» الشاملة.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير أبرز ملامح نظام التشغيل الجديد من هواوي:

1- تتوافر النسخة التجريبية 2.0 من نظام التشغيل على الموقع الرسمي «HUAWEI Developer» لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية.

2- تقدم هواوي إمكانات نظام «HarmonyOS» الشامل، والعديد من واجهة لبرمجة تطبيقات «- API »، ما يسهل تطوير تطبيقات الهواتف الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل «HarmonyOS».

3- ترحب هواوي بمزيد من الشركاء إلى المنظومة، ومنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة كاملة من المزايا التي تقدمها عبر استراتيجيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي «- Seamless AI Life».

4- سينشئ نظام التشغيل «HarmonyOS» أجهزة فائقة تأتي مع تطبيقات أكثر ثراءً من أي وقت مضى، فضلاً عن الخدمات الفائقة" التي تغير الحياة.

5- توفير أكثر من 15 ألف واجهة لبرمجة تطبيقات «- API»، بما في ذلك خدمات النظام الموزعة وقدرات البرامج والأجهزة.

6- يهدف نظام التشغيل «HarmonyOS» إلى المساعدة في إنشاء تطبيقات مبتكرة وتنافسية متوافقة مع جميع أنواع الأجهزة وموجهة نحو جميع سيناريوهات الاستخدام، بنفس السهولة التي تمت تجربتها في عصر تطوير تطبيقات الأجهزة المستقلة.

7- يناسب إطار واجهة المستخدم الموزع جميع أحجام الشاشات، ويسهل النشر الخالي من المتاعب مع زيادة الكفاءة بشكل كبير.

8- يمكن لبرنامج «DevEco Studio 2.0» الجديد والمحسّن أن يحقق المعاينة في الوقت الفعلي وتصحيح الأخطاء الموزعة، والتي تعد أيضًا مثالية لتعزيز كفاءة التطوير.

9- انضم أكثر من 100 ألف مطور إلى منظومة «HarmonyOS»، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للدعم من الخبراء، ومجموعة كبيرة من الدورات التدريبية الغنية والمواد التي يسهل الوصول إليها، ومجتمعات المطورين المنفتحين.

10 - تأمل مسابقة «HarmonyOS Developer Innovation Contest»، التي تقدم 1.5 مليون يوان صيني في شكل جوائز وموارد إرشادية من 20 متخصصًا بارزًا في الصناعة، في زيادة المشاركة بين المطورين الموهوبين الذين جعلوا نظام التشغيل «HarmonyOS» نظامهم الأساسي.