المفتي في ندوة «الوطن»: «الإخوان وداعش والقاعدة» مجموعة إرهابية واحدة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنّ دار الإفتاء أصدرت في العام 2018 فتوى بحرمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

خلل الإخوان

وأضاف علام، في ندوة تنظمها جريدة «الوطن» حاليا بحضور الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتي، أنّ الفتوى جاءت مؤسسة على جملة من أدلة كثيرة، لأن لديهم خلل في العقيدة وفهم النصوص وواقع السيرة، ويريدون أن يتركوا مساحة يحدثوا بها خللا يؤدي للتشويش على الشاب المسلم على العموم.

وتابع مفتي الديار المصرية، أنّ الجماعة الإرهابية بدأت «دينية»، ثم انقلبت على هذا الوصف، وقالوا لسنا جماعة دينية فقط لكن سياسية، وسعت الجماعة لتكون «دولة داخل الدولة»، تعطي لنفسها حقوق سلطانية خصائص الدولة المركزية.

الجهاز السري للجماعة

وأوضح علام، أنّ «الجهاز السري لجماعة الإخوان»، يضم تشكيلات مثل تشكيلات الدولة، كالمخابرات والشرطة والقوات المسلحة، مشددا على أنّ «سلمية الإخوان»، هو مجرد زعم، بل إنّ جذور العنف متأصلة داخلهم، وهناك الوثائق التي تشير لذلك، ما أدى إلى ضرورة صدور فتوى وحكم شرعي بحرمة الانتماء للإخوان، ووجوب الخروج عن تلك المجموعات الإرهابية.

ولفت مفتي الديار، إلى أنّه لا يمكن فصل الإخوان عن التنظيمات الإرهابية، إذ إنّها تترأسها، سواء القاعدة أو داعش أو غيرها؛ فهم «مجموعة إرهابية واحدة»، محذّرا العالم كله وليس مصر فقط من المجموعات التي تترأسها جماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد علام، على أنّ الفتوى الخاصة بحرمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية موجودة على موقع دار الإفتاء المصرية لمن يريد أن يطلع عليها.

ووجّه مفتي الديار المصرية، الشكر لجريدة «الوطن»، مؤكدا أنّها تلعب دورا مهما في نشر الوعي برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، مضيفا: «ونحن في أمس الحاجة للنظرة المستنيرة التي تؤسس لإعلام راقٍ يؤدي دوره في المجتمع، وينبي، ولا يهدم».