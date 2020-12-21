مصلحة الموازين: تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر مطلع يناير المقبل

علق اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الموازين والدمغة، على تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر مطلع يناير القادم بعد فترة نجاح فترة التشغيل التجريبي، قائلاً إن «دمغة الليزر تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتاجر له أن يقدم مشغولاته، ونحن من ندمغها له بالسيستم الذي يتناسب مع المصلحة طبقاً لقوانينها».

الدمغة بالليزر تحافظ على شكل المشغولات

وأضاف منتصر، خلال لقائه مع كاميرا فضائية Dmc، أننا «كنا نقوم بدمغ المصوغات بالدمغة القديمة وقلم الدمغة الموجود على كل مشغول، لكن قلم الدمغة طبقاً للمشاكل القديمة يؤثر على المشغولات ويشوه فيه، فجاء التفكير بعمل دمغة بالليزر لكي تحافظ على شكل المشغول وجماله».

وأكد أن الدمغ بالليزر عبارة عن مشروع قومي لرقمنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة داخل جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه كان هناك مؤتمر لـ«جواهرجية مصر» برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين. وأشار إلى أن الدمغة القديمة السليمة تظل كما كانت ولا يوجد بها أي مشكلة، وطالما هي دمغة حكومية سليمة سيكون التعامل بها حتى تنتهي من السوق.

الفرق بين الدمغة القديمة والليزر

وتابع أن الدمغة الحكومية القديمة السليمة مثلها مثل الجديدة بالليزر ولا يوجد أي فرق بينهما، والفرق الوحيد الموجود بينهما هو أن هذه الدمغة بالقلم والأخرى بالليزر، لافتاً إلى أنه لا يوجد أي فرق بين الدمغتين.