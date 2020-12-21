إحالة أوراق شقيقين للمفتي بقنا: ذبحا ضحيتهما في السوق

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لقيامهما بقتل عامل، أخذاً بالثأر، وتحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم، وإصدار الحكم على والدهما المتهم الثالث.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسني.

كان هاني فرج مكور، مزارع، 28 عامًا، مقيم بقرية فاو قبلي، لقى مصرعه صباح اليوم، بعد ذبحه على يد مجهولين، أثناء وجوده بسوق «أبورحاب» بقنا، الذين فروا هاربين قبل وصول الشرطة.

تعود أحداث القضية ليوم 24 يوليو 2016 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغاً بمصرع هاني عبدالفتاح أبوالمجد، عامل، مقيم بقرية فاو قبلى بدشنا، إثر قيام مجهولين بذبحه أثناء وجوده بسوق قرية الغوصة بقرية الأشراف البحرية بمركز قنا.

وكان المجني عليه جالساً في خيمة لصنع الشاي، تابعة لأحد المقاهي في السوق بمدينة دشنا، وباغته أحد خصومه لخلافات ثأرية بينهما، بوضع السكين على رقبته وذبحه، لكنه هرول وراء الجناة في السوق ليلحق بهم لمدة ربع ساعة، دون أن يتمكن من اللحاق بهم، وسقط على بوابة السوق، غارقاً في دمائه.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث ونقلت الجثة، وكان في وقتها جميع المترددين على السوق قد غادروا، ولاذ المتهمون بالفرار قبل وصول الشرطة.

وكشفت تحريات النقيب محمد إيهاب خلف الله، رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكبي الحادث كلاً من: عبد الحسيب البشاري إبراهيم وشقيقه نصر الدين البشاري ووالدهما البشاري إبراهيم، حيث تربصوا للمجني عليه أثناء وجوده بسوق قرية الغوصة أو سوق «الأحد» كما يطلق عليه بمركز قنا، وقام المتهم الأول بشل حركته، بينما قام الثاني بذبحه من رقبته، وكان الثالث يشد من أزرهما، أخذاً بثأر عمهما، الذي قُتل على يد عائلة المجني عليه والأخذ بالثأر في السوق.