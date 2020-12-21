تحويل حميات الفيوم إلى «عزل» لاستيعاب الزيادة بحالات "كورونا"

ازدادت حالات الإصابة والوفيات بفيروس «كورونا» المستجد خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الفيوم، الأمر الذي تسبب في تحويل مستشفى الحميات لمستشفى «عزل» للمصابين بفيروس «كوفيد 19» تحسبا لزيادة الحالات.

وشهدت محافظة الفيوم، وفاة 5 مصابين بكورونا خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى زيادة عدد المصابين، حيث يضم مستشفى التأمين الصحي بمفرده 135 مصابًا، بخلاف المعزولين بالمستشفيات الأخرى.

وكان من ضمن الموجودين بمستشفى التأمين الصحي، المهندس عبدالمنعم محمود، 58 عامًا، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الفيوم، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية على مدار 15 يومًا وتم نقله لغرفة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي حتى وفاته، وأحمد سيد عطالله، مشرف مبيعات بشركة المصرية للإتصالات بفرع سنورس، حيث أُصيب بفيروس كورونا المستجد، وأرسل رسالة لعملائه مضمونها أنه تأكد من إصابته بفيروس كورونا وأنه غير قادر على الرد على اتصالاته، حيث إن الفيروس أثر على معدته ولم يتناول الطعام أو الشراب منذ 4 أيام، طالبًا منهم أن يدعو له بالشفاء العاجل.

وتفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، في جولة مفاجئة مساء أمس الأحد، مستشفى الحميات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة.

وشدد الأنصاري، على ضرورة الاستعداد وجاهزية المستشفى والفرق الطبية لاستقبال أية حالات اشتباه بفيروس «كورونا المستجد»، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى وتوافر مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ تفقد خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرف الكشف والفرز، والتقى عددا من أعضاء الفريق الطبي، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، كما استمع منهم عن مدى توافر المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية.

ووجه محافظ الفيوم، الطبيب المقيم بالمستشفى والفريق الطبى بتنظيم العمل، مؤكدا على تواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، وكذا الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.