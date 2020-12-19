«رواد شباب الخير».. مبادرة لتوزيع وجبات غذائية على مرضى كورونا بالفيوم

وزعت مبادرة «رواد شباب الخير» بمحافظة الفيوم، 180 وجبة غذائية على مرضى الكورونا المتواجدين بقسم العزل بمستشفى التأمين الصحي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، مُتمنيين لهم الشفاء العاجل.

وقال تامر هيكل عضو مبادرة رواد شباب الخير في تصريحات لـ«الوطن» إنهم قرروا إعادة توزيع الوجبات الغذائية على مرضى «الكورونا» بعد زيادة الأعداد مرة أخرى، في إطار رفع الحالة المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم، بالإضافة إلى أنّهم لا يحبون طعام المستشفيات، وتلك الوجبات تُهون فترة العزل عليهم.

وأكد هيكل أنّهم يحصلون على تلك الوجبات من خلال متبرعين، وهذه المرة شاركت مبادرة «تكية إطعام» بـ 50 وجبة، بينما تبرعت سيدة تدعى ريهام عثمان بـ 100 وجبة، وتبرعت سيدة أخرى رفضت ذكر اسمها بـ 30 وجبة.

وأشار عضو مبادرة رواد شباب الخير، إلى أنّ شباب المبادرة يقوم بتجميع تلك الوجبات أولًا من المتبرعين ثم يذهب بها إلى مستشفى التأمين ويبدأ بعدها فريق آخر من المبادرة بتوزيعها مع تقديم الدعم النفسي للمرضى وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من انتقال فيروس كورونا إليهم.

وطالب هيكل أهالي محافظة الفيوم، بالتبرع والمساهمة معهم في إعداد الوجبات مهما كان العدد بسيط ليتمكنوا من الاستمرار في توزيع الوجبات على المرضى بشكل مستمر دعمًا لهم ليتمكنوا من مقاومة الفيروس.

وحذّر هيكل أهالي الفيوم من ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب الإصابة بالعدوى ومنع انتشارها، مؤكدًا أنّ مُعدل الإصابة بدأ يرتفع مرة أخرى بالإضافة إلى وجود حالات وفاة متكررة خلال الإيام الماضية، وهو ما ينذر بكارثة في حالة عدم الالتزام بالتعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة لتجنب انتشار العدوى.