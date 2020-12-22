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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:04 ص | الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون في مختلف أنحاء العالم بمعرفة مواقيت الصلاة، وتختلف هذه المواقيت من دولة لأخرى وأيضًا داخل المحافظات، وتقدم "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للقراء، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة، وفقًا للهيئة المصرية 

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:21

أذان الظهر: 11:59

أذان العصر: 02:44

أذان المغرب: 05:03

أذان العشاء: 06:27

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 11:48

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 02:38

أذان المغرب: 04:57

أذان العشاء: 06:20

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:17

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 04:59

أذان العشاء: 06:23 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 02:41

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:23

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:14

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:48

أذان المغرب: 05:07

أذان العشاء: 06:28

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