«دياب» يطرح «يادماغي»: «الدوا بينفع مع إنه مر.. والسكر حلو بس بيضر»

في تعاون جديد بين شركة «مزيكا» والفنان «دياب»، طرح الأخير أغنيته الجديدة التى يعود بها إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب بعنوان «يا دماغي».

وتدور كلمات الأغنية، حول البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة في الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات، فالاستجابة الإيجابية تمنع سيطرة القلق والخوف والأحاسيس السلبية غير المريحة، التي تقود الإنسان إلى الاضطرابات النفسية.

أغنية «يا دماغي» هي طابع دراما مقسوم، من كلمات الشاعر مصطفي حسن، ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إنتاج شركة «مزيكا» وهى الآن على «يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.

وتقول كلمات الأغنية:

الدوا بينفع مع إنه مر

والسكر حلو بس بيضر

إمسكوا فى اليومين اللي حلتكوا

لو حتى كسرتوا ساعات بيتكوا

بردو الوقت هيمر

يادماغي خدي راحة ليزيد الهم ويتمكن

مشاكلنا عايزة جراحة مش نافع ليها مسكن

خدى م الليلة أجازتك والنبي غيري ف سياستك

الناس مابقتش معادن كل اللي بصادفه بلاستك

خدي م الليله اجازتك والنبي غيري ف سياستك

اشتري أجدعها تخين لو عدتله كام أستك

يادماغي اشتري نفسك إنشا الله بالتقسيط

ده الفرح شح سوقه والحزن بالعبيط

ماكفايه بقى تلطيش ومرمطة وتخبيط

يادماغى اشتري نفسك انشا الله بالتقسيط

ده الفرح شح سوقه والحزن بالعبيط

كفايانا بقى تلطيش ومرمطة وتخبيط

يذكر أن دياب كان قد شارك في الموسم الرمضاني السابق في عدد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها فرصة تانية مع الفنانة ياسمين صبري، كما كان له دور بارز في مسلسل الاختيار الذي كان يسرد قصة الشهيد أحمد منسي.