أستاذ باطنة: انتشار سلالة كورونا الجديدة أسرع بنسبة 70% من القديمة

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ، ومدير برنامج السكر والسمنة بأحد المراكز الخاصة بالولايات المتحدة، إن كفاءات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، بمختلف أنواعها سواء الصيني أو الأمريكي أو البريطاني أو الروسي تزيد كفاءة اللقاح عن 95%، وهي نسبة أكبر من نجاح النسبة الخاصة بلقاح الإنفلونزا، ولكن حتى الآن غير معروف درجة تأثير هذه اللقاحات على السلالة الجديدة من الفيروس المكتشفة في المملكة المتحدة والتي شهدت تحورا في الخصائص الجينية للفيروس، في حين أن أغلب الأطباء يرجحون قدرة هذه اللقاحات على التأثير على هذه السلالة الجديدة.

لم تظهر إصابات بالسلالة الجديدة لكورونا في أمريكا

وأضاف «الأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية» في مداخلة عبر برنامج «سكاي بي» في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية dmc، أن نسبة انتشار السلالة الجديدة أسرع بنسبة 70% من السلالة القديمة التي ظهرت في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019 وانتشرت في مختلف دول العالم، لكن هذه السلالة أيضا أضعف من السلالة الأصلية، وتحاول جامعة هارفارد الأمريكية دراسة التأثيرات الجينية للفيروس بشكل معمق من أجل القضاء عليه في أقرب وقت، مبينا أنه لم يتم دراسة تأثير السلالة الجديدة على الوفيات لكن الانتشار أسرع بنسبة 70% والتغير الذي حدث في الفيروس كان في الجزء الخارجي في البروتين الموجود في الفيروس، موضحا أن هذه السلالة الجديدة لم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بها في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن في ظل فتح الطيران بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة فقد تظهر الإصابات الجديدة في تخوف من انتشار أكبر في الولايات المتحدة التي تشهد أكبر نسبة إصابات في العالم.

وظهر كورونا في الصين نهاية عام 2019 وانتشر في العالم كله وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 .