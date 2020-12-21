«الصحة» توجه بغلق مراكز الأفراح والدروس الخصوصية لمواجهة كورونا

أرسلت وزارة الصحة والسكان، خطاباً إلى مديريات الصحة بجميع المحافظات، توصي فيه بعدد من الإجراءات الاحترازية المشددة، التي يجب الأخذ بها، خاصة مع الدخول في الموجة الثانية، وتزايد عدد مصابي فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، ووجهت بغلق مراكز الأفراح والدروس الخصوصية، وحظر إقامة سرادقات العزاء، وغيرها مما يماثلها من تجمعات، تعمل على زيادة انتشار العدوى في الأماكن المختلفة.

"الصحة" تشدد على ضرورة تقليل الأعداد في المؤسسات

وأوصت الوزارة في خطابها بضرورة تقليل الأعداد في المؤسسات بما يتناسب مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ضرورة فرض ارتداء الكمامات على المترددين على المنشآت العامة ومترو الأنفاق والقطارات وغيرها من مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكدت الوزارة ضرورة المتابعة المستمرة، للتأكد من الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، وتحقيق التباعد الاجتماعي ونسب الإشغال التي تمنع تفشي العدوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المعلومات التي أبلغت بها السلطات الصحية في المملكة المتحدة، تفيد بأن السلالة الجديدة «الفيروس المتغيّر»، أكثر قدرة على الانتشار.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أنه تُجرى حاليًا مزيداً من البحوث للتعرّف على سرعة هذا الانتشار، ومدى ارتباطها بالسلالة القديمة، إلى جانب المعلومات المبدئية حول ما إذا كانت السلالة المتغيرة تسبب درجة أشد من المرض، والدراسات لا تزال تجري على المصابين بهذه السلالة، مقارنة بالمصابين بكوفيد-19.

ونوهت المنظمة بالبحث في وجود تغيُّر في قابلية العدوى والإصابة بهذه السلالة، بالإضافة إلى انخفاض أداء الاختبارات التشخيصية التي تستخدم الجين «S» مؤكدة عدم وجود دليل حتى الآن على تغيُّرات في فاعلية اللقاحات المنتظرة، أو قدرة المصاب على إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 106817 حالة حتى اليوم.