سلالة كورونا الجديدة.. عزلة بريطانية تزامنا مع موافقة أوروبا على فايزر

منذ ظهوره الأول في مدينة «ووهان» الصينية، في أواخر العام الماضي، نشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الهلع في جميع دول العالم، ووصل إجمالي إصاباته حول العالم 77.329.338 بينما بلغت وفيات الوباء 1.702.677، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 54.251.656.

وقبل أن ينتهي عام 2020، بأيام قليلة، أعلنت السلطات البريطانية في 14 ديسمبر الجاري، ظهور سلالة جديدة من الفيروس، وقالت السلطات، إنها انتشرت بوتيرة سريعة بجنوب شرقي المملكة، بما في ذلك لندن.

وسادت حالة من الهلع في بريطانيا، منذ إعلان السلطات المحلية عن السلالة الجديدة، كما امتدت حالة الهلع في عدد من الدول التي اتخذت أجراءات صارمة وعلى رأسها حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال أمس الاول السبت، إن السلالة الجديدة من كورونا أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%، معلنا فرض قيود جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا.

بدورها، قالت الخبيرة المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية ماريا فان كيرخوف، إن سلالة كورونا الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

وعلى أثر ذلك، أعلنت عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، حظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا، كإجراء احتزازي لمنع انتقال السلالة الجديدة من «كوفيد 19» إلى البلاد، ومن بين هذه الدول الكويت والسعودية والمغرب والسودان وتونس والأردن.

واعلنت السلطات الكويتية، أمس الأحد، حظر دخول الرحلات الجوية من بريطانيا، ووفقا للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أنه تم إضافة المملكة المتحدة للدول عالية الخطورة المحظور الطيران القادم منها إلى البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وأغلقت السلطات الكويتية الحدود البرية والبحرية اعتبارا من اليوم وحتى 1 يناير المقبل.

وفي وقت سابق اليوم، دعت وزارة الصحة الكويتية، القادمين من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وذلك خلال 11- 21 ديسمبر الجاري، بضرورة عمل فحص «بي سي آر» على اليوم الـ5 والـ10 من الوصول.

وأشارت الوزارة الكويتية إلى أن القرار يشمل المقيمين والكويتيين، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وكانت السلطات الصحية الكويتية، اعلنت في وقت سابق، اليوم، تسجيل إصابة 230 حالة بفيروس كورونا، كما سجلت وزارة الصحة الكويتية، 216 حالة شفاء من الفيروس وحالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 148209 حالة.

وفي السعودية، قررت الحكومة تعليق الرحلات الجوية الدولية، إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، كما قررت السلطات السعودية تعليق الدخول للبلاد عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، ، تسجيل 168 حالة إصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 361178 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» الإلكترونية السعودية.

وقالت الصحة السعودية إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، لتصل حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كوفيد 19» إلى 6131 حالة، مشيرة إلى تسجيل 211 حالة شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 352089 حالة.

وفي السودان، أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم، قرارا بمنع دخول القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب أفريقيا، إلى البلاد، وذلك اعتبارا من الأربعاء المقبل حتى 5 يناير القادم.

وفي الأردن، قررت الحكومة إيقاف رحلات المسافرين الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا، ابتداءً من اليوم ولمدة أسبوعين، فيما قررت سلطنة عمان منع الدخول إلى البلاد والخروج منها ابتداء من صباح غد الثلاثاء، لمدة أسبوع، وأشارت السلطات العمانية، إلى استثناء طائرات وسفن الشحن والشاحنات.

آسيويا، أعلنت السلطات الهندية، اليوم، تعليق الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة، وذلك بشكل مؤقت بدءا من غد الثلاثاء حتى 31 من الشهر الجاري.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات، في وقت سابق، اليوم، أنها ستمنع دخول جميع المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء الإسبان والمقيمين ابتداء من غد الثلاثاء.

وجاءت هذه الإجراءات الاحترازية تزامنا مع موافقة أوروبية على استخدام لقاح «فايزر» ضد كورونا.

وأعلنت «وكالة الأدوية الأوروبية»، في وقت سابق اليوم، أن توزيع اللقاحات سيستغرق وقتا، موضحة أنها ستعلن كل البيانات الطبية التي تم الحصول عليها بشأن لقاح «فايزر ـ بيونتيك».