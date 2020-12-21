«الصحة العالمية» تحذر: كورونا قد يتحور مرة أخرى

قالت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» نعرف عنه مستجدات وتغيرات على مدار الوقت، «كل شوية نعرف حاجات كتيرة ومعلومات أكتر، فيروس كورونا سريع التحور، ويحدث منه طفرات طول الوقت وهذه معلومة مؤكدة»، مؤكدة أن السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا لا دليل على أنها أشد خطورة، ولكن هي أسرع في الانتشار، فهي حتى الآن لا دليل على أنها أكثر خطورة في الإصابة أو الأعراض أو الوفيات.

وأضافت «الرباط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أنه قد يحدث طفرات أخرى لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وهذه الطفرات إما أن تزيد من خطوره الفيروس، أو تقلل من خطورته، بينما الطفرة التي حدثت في بريطانيا وظهور حالات مصابة بنفس السلالة في جنوب إفريقيا وأستراليا أكثر قدرة على الانتشار، وبالتالي أعداد الإصابات تزداد بشكل أكبر من المعتاد.

الصحة العالمية: التحورات الخاصة بفيروس كورونا مستمرة

وأشارت المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن التحورات الخاصة بفيروس كورونا مستمرة، وعندما ارتفعت أعداد الإصابات في انجلترا، قاموا بأخذ عينة من أحد المصابين، وعندما ثُبت وجود سلالة جديدة في بريطانيا أكثر انتشارًا، أصبح عندهم نوع من أنواع الخطر، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية، وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للوقاية من الفيروس.

الأعراض في السلالة الجديدة من كورونا لم يحدث بها تغيير

وأوضحت أنه يجب تتبع بوجه عاجل وسرعة وشدة الإجراءات الاحترازية، «تجنب التجمعات، الأماكن المغلقة، إذا اضطرينا نكون موجودين فيها لازم يبقى فيه احتياطات».