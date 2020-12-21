باحث: مصر تشهد ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 397 عاما

قال الدكتور محمد شعبان، باحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظاهرة الاقتران الأعظم، هي عبارة عن اقتران كوكبي المشترى وزحل، وهي ظاهرة لم تحدث منذ 397 عاما، منذ عام 1623 ميلادية، وسببها اختلاف مداري المشترى وزحل، ولأن كل كوكب له مدار حول الشمس، ومدار المشترى يستغرق 11 سنة للدوران حول الشمس، بينما مدار زحل يستغرق 29 سنة للدوران حول الشمس، ونظرا لأن كل مدار مختلف عن الآخر، فإنهما يتقاطعان عند نفس الإحداثيات مرة كل 20 سنة، ولكن في ظاهرة «الاقتران الأعظم»، تكون المسافة بينهما قريبة جدًا، وحوالي 0.1 درجة.

دور المعهد في رصد الأحداث

وأضاف «شعبان» في لقاء مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، له دور بارز في كل الظواهر الفلكية، سواء رصد الشهب، أو الكسوف، وتنظيم رحلات أو إقامة فعاليات يدعو فيها الجماهير من جميع الفئات، كما يشارك في فعاليات في أماكن مختلفة مثل مركز الطفل.

نشر الثقافة الفلكية

وتابع الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المعهد يحاول توصيل الثقافة الفلكية إلى الجماهير، ويحتوي على العديد من الباحثين في جميع مجالات الفلك والفضاء.

لماذا سميت بـ«ظاهرة الاقتران العظيم»؟

هذا، وتشهد مصر وبعض الدول الأخرى، ما يعرف بـ«ظاهرة الاقتران العظيم»، وذلك مساء اليوم الاثنين، الموافق 21 ديسمبر 2020، بعد غروب الشمس وبداية الليل، وقد سميت هذه الظاهرة بهذا الاسم، نظرًا لأن الكوكبين يعدان من أكبر الأجرام السماوية بعد الشمس.

ومن المقرر أن يكون زحل، والمشترى، في أقرب مسافة بينهما، حيث يفصل بينهما 0.1 درجة، وهذا لم يحدث منذ عام 1623 ميلادية أي منذ نحو 397 عامًا.