بعد وقف السعودية للرحلات.. خطوات مراجعة تذاكر مصر للطيران

بعد إعلان المملكة العربية السعودية، تعليق رحلات الطيران المغادرة والقادمة، بداية من اليوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020، ولمدة أسبوع قابلة للتمديد، طالبت شركة مصر للطيران ركابها المتجهين للسعودية ولديهم حجوزات للسفر، بضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران.

تستعرض «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوات وطرق مراجعة مركز الطيران لتأجيل موعد الرحلات..

خطوات مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران

كشفت شركة مصر للطيران، أنه بناءً على قرار الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية، من بعض المناطق (جدة- المدينة المنورة- الرياض- الدمام- القصيم)

ويجب مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 ،أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

خطوات إلغاء حجز تذاكر السفر للمملكة العربية السعودية

وفي حالة ترغب في إلغاء حجز تذاكر السفر للمملكة العربية السعودية، يمكن الدخول إلي موقع مصر للطيران، واتباع الخطوات الآتية..

الدخول إلى موقع مصر الطيران إلغاء حجز تذاكر السفر وذلك من هنــــا.

استيفاء كافة بيانات بداية من اسم المستخدم، العائلة، البريد الالكتروني.

وبيانات بطاقة الائتمان

بيانات التذكرة، بداية من رقم الحجز.

يمكن كتابة ملاحظات، ثم الضغط على «أنا لست روبوت»، ثم الضغط على كلمة ارسل.

ويجب الانتباه أن في حالة ارسال هذا الطلب، فهناك بعض الملاحظات التي يجب أن تعرفها..

يتم تنفيذ طلب الاسترداد حسب شروط سعر التذكره و سياسة مصر للطيران و يستغرق 21 يوم عمل و نظرا للظروف الحالية، قد يستغرق وقت اكتر من المحدد ملحوظة : نتيجة لبعض الإجراءات المصرفية من قبل المصرف المصدر للبطاقة قد يستغرق إضافة المبلغ المسترد بعض الوقت الإضافي

يتم إجراء عملية الاسترداد لقيمة التذاكر التي تم شرائها من خلال مكاتب البيع لمصر للطيران آو من خلال وكلاء السياحة والسفر مباشرة عن طريق اقرب مكتب لمصر للطيران ، أو من خلال الوكيل السياحي التي تمت عملية الشراء من خلاله.

سوف يتم خصم رسوم الاسترداد للتذكرة المستردة والمقررة بناء على شروط السعر المطبق عند إصدار التذكرة.