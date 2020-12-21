منع دخول رحلتي مصر للطيران إلى السعودية بسبب تعليق الرحلات

كشفت مصادر في مطار القاهرة، أن قرار المملكة العربية السعودية المفاجئ أمس بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين مؤقتا لمدة أسبوع عدا الرحلات الاستثنائية، تسبب في عودة رحلتي شركة مصر للطيران إلى كل من جدة والدمام اللتان أقلعا أمس الأحد من مطار القاهرة في تمام الساعة 11 مساء بعد وصولهم إلى الحدود السعودية وعلى متنهم الركاب.

إبلاغ الطيارين بعدم السماح لهما بالهبوط في السعودية

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنه تم إبلاغ قائدا الطائرتان عند اقترابهم من المجال الجوي السعودي بأنه لن يسمح لهما بالهبوط بالمطارات السعودية نظرا لصدور قرار تعليق استقبال الرحلات الجوية بالسعودية لمدة أسبوع قابل للتمديد لأسبوع أخر، ما جعل قائدي الرحلتين يعودان إلى القاهرة .

مشادات مع الركاب

وأشارت المصادر إلى أن ركاب الطائرتين أصيبا بالذهول عقب عودتهم، وحدثت بينهم وبين العاملين بشركة مصر للطيران مشادات، حيث رد العاملون بالشركة بأنهم ليسوا مسئولين عن عدم وصولهم للمطارات السعودية، وأنه لم يتم إبلاغهم من سلطتي الطيران المدني بكل من السعودية ومصر بالقرار السعودي قبل انطلاق الرحلة.

وفى ذات السياق، أصدرت اليوم شركة مصر للطيران بيانا لعملائها تخبرهم بأنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى السعودية لمدة أسبوع قابل للتمديد، وطالبت الشركة عملائها الذين لديهم حجوزات للسفرمن وإلى أي من المدن التي تصل إليها الشركة بالمملكة وهي: «جدة – المدينة – الرياض – الدمام – القصيم» ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة موقعها الإلكتروني egyptair.com لمراجعة حجوزاتهم.

وأعلنت الشركة انها ستسير اليوم 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، فضلا عن رحلات خارجية إلى دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، أمستردام، كوبنهاجن، البحرين،، عمان، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل، علاوة عن 5 رحلات شحن جوي.