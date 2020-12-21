رئيس التحرير

محمود مسلم

«الهجرة»: تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران في عدد من الدول

كتب:

الوطن
08:17 م | الإثنين 21 ديسمبر 2020
وزيرة الهجرة

وزيرة الهجرة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات للعالقين عقب إعلان عدد من الدول، «من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية»، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.

كما تدعو وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

‎وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:https://www.facebook.com/Moemigegy/

أو البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

اقرأ المزيد:

وزيرة الهجرة تستعرض جهود «مصر تستطيع» خلال لقائها سفير ألمانيا

وزيرة الهجرة: نحرص على الاستفادة من خبرائنا بالخارج في توطين صناعة السيارات

الهجرة: توجيه رئاسي بالإسراع في توطين صناعة السيارات في مصر

تخليا عن تسلم جثتيهما.. والدا طفلَي الهجرة غير الشرعية وصلا إيطاليا

أهالي «منية الحيط» بالفيوم يشيعون جنازة ضحيتي الهجرة غير الشرعية

سافر لتدبير أموال عملية ابنه.. حكاية شاب توقع غرقه قبل الهجرة من ليبيا

الهجرة تهنئ خبيرا مصريا لفوزه بجائزة «محمد ربيع ناصر» للبحث العلمي

الهجرة: توفير فرص تدريب للشباب المصريين الدارسين بالخارج

«الهجرة» تتابع تطورات حادث غرق ثلاثة أطفال بشواطئ ليبيا

أسماء وصور الأطفال المصريين غرقى الهجرة غير الشرعية في ليبيا