«الهجرة»: تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب وقف الطيران في عدد من الدول

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفعيل غرفة عمليات للعالقين عقب إعلان عدد من الدول، «من بينها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية»، غلق حدودها في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».

وتدعو الوزارة المواطنين الموجودين بشكل مؤقت "ترانزيت" في طريقهم لدولة الكويت، إلى تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج سواء في الإمارات (كدولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.

كما تدعو وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض"، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، مؤكدة أن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

‎وأعلنت الوزارة سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة متمثلة في الصفحة الرسمية على فيسبوك:https://www.facebook.com/Moemigegy/

أو البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210