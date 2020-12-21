مقتل شخص وإصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين في كوم أمبو بأسوان

ألقى رجال الأمن بمركز شرطة كوم أمبو بأسوان مساء اليوم القبض علي شخصين بعد السيطرة علي مشاجرة بين عائلتين بقرية السلسلة التابعة لدائرة المركز.

وكان إخطار قد وصل إلي مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية السلسلة.

انتقل إلى مكان البلاغ المقدم عمرو علام رئيس المباحث برفقة قوة أمنية والذين تمكنوا من السيطرة علي المشاجرة بعد فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة، وتبين بالفحص مصرع شخص وإصابة ٤ وهم عويس. ص. ٣٥ سنة ، ومحمد .ن. ص، ٢٠ سنة، و محمد .ص، ٤٠ سنة ، ومحمد .س، ٣٧ سنة، مصابون بطلقات نارية وجروح متفرقة بالجسد علي خلفية المشاجرة .

تم نقل الجثة لمشرحة كوم امبو والمصابين للمستشفى تحت حراسة مشددة، وكشفت التحريات المبدئية أن المشاجرة وقعت بسبب خلافات الجيرة.