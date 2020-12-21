أسوان تستعرض فرص الاستثمار: موقع جغرافي وتنوع مصادر الطاقة

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ظهر اليوم الإثنين، ملتقى «الاستثمار في أسوان 2020» بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، بجانب كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وبالإضافة إلى رؤساء وممثلي الشركات والهيئات الإقتصادية والجمعيات والوزرات المعنية.

وخلال كلمته، أعلن محافظ أسوان عن هيكلة قطاع الاستثمار في المحافظة مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار في كافة مدن ومراكز المحافظة للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافي ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر، وأيضا التنوع فى مصادر الطاقة.

ولفت إلى أن المحافظة أطلقت لأول مرة من خلال هذا الملتقي تسهيلات وحوافز إستثمارية جديدة تتعلق بطرح أراضي في حالات معينة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 300 مليون جنيه لتصبح هذه المشاريع الكبرى بمثابة نقلة نوعية للنشاط الإقتصادي بالمحافظة مما يفتح الباب أمام إقامة المزيد من المشروعات وخاصة كثيفة العمالة التى تساهم بشكل مباشر فى توفير الألاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة للشباب الأسواني.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن أسوان تبني خطتها المستقبلية على طرح أراضٍ صناعية لإحداث طفرة حقيقية في مجالات الإستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري، وهو الذي يتوازى مع طرح إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية والحرفية، وأيضا المناطق الاستثمارية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

وأشار إلى قرب افتتاح 27 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي باستثمارات 20 مليون جنيه، ويتواكب ذلك مع سعي المحافظة الجاد لتقنين أوضاع العديد من المصانع الأخر ، علاوة على التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لخلق امتداد للمنطقة الصناعية على مساحة 50 فدانا لإنشاء مصانع جديدة تحقق الاستفادة المثلى للمزايا النسبية التي تتمتع بها هذه المحافظة الواعدة بمقوماتها الاستثمارية.

وبعث أشرف عطية، رسالة اطمئنان لكل مستثمر طموح وجاد بأن إقامة أي مشروع استثماري في أسوان سيحقق لصاحبه العائد المستهدف منه في ظل انخفاض تكلفة نقل الخامات وقرب منافذ التصدير، بجانب الاستفادة من الأراضي المرفقة بالمناطق الصناعية، وبالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة، علاوة على توافر العامل البشري بمختلف المستويات والخبرات المطلوبة للتشغيل، مشيدا بالدور الحيوي للهيئة العامة للاستثمار في دفع الجهود لإطلاق المزيد من المشروعات الاستثمارية بتهيئة المناخ ووضع آلية جديدة للتعامل مع المستثمرين وسرعة تلبية تطلعاتهم.

وفي السياق ذاته، شهدت فعاليات الملتقى عرضا تفصيليا للفرص الاستثمارية بأسوان، منها الفرص الجاهزة للطرح والاعلان خلال الفترة القريبة المقبلة، وعلى رأسها طرح مشروع تطوير المنطقة الصناعية للأسمدة الفوسفاتية بنجع هلال بمساحة 200 فدان من إجمالي المساحة المخصصة للمنطقة 5115 فدانا، بجانب إقامة قرية سياحية على مساحة 100 ألف متر2، وفندق سياحي 5 نجوم بمساحة 7500 متر2، وأيضا مركز طبي عالمي للنقاهة والاستشفاء للسياحة العلاجية 30 ألف متر2، وكذا إقامة مشروع تجاري ترفيهي بمساحة 4.5 فدان.

كما استعرضت المحافظة طرح إقامة مشروعات إنشاء محاجر بيطرية ومجازر آلية للدواجن بمدينة أبو سمبل السياحية بمساحة 50.68 فدان، فضلا عن طرح مشروع إقامة منتجع ترفيهي وحديقة حيوان أفريكانو بارك بالحديقة الإستوائية على مساحة 85 فدان، وأخيرا طرح مشروع الجراجات الذكية SMART PARKING بمساحات تتراوح ما بين 220 م2 إلى 600 م2 بمواقع متميزة في وسط مدينة أسوان لتوفير أماكن لتوقف السيارات للقضاء على الأختناقات المرورية.

وفى نهاية الملتقى، تم فتح باب المناقشة للتعرف على أهم المعوقات التى يواجهها المستثمرين ، ووضع الحلول الإيجابية للعمل على تلافيها لخلق آفاق استثمارية جديدة تمتاز بالقضاء على التعاملات الروتينية وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات.