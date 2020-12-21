«الكهرباء» تخصص 1.3 مليار جنيه لتطوير شبكات أسوان على مدار 6 سنوات

أبرز الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية، والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي نطاق قطاع توزيع كهرباء أسوان التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والذي يبلغ عدد المشتركين به 540 ألف مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات)، إضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالي ما تمّ تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ 1.3 مليار جنيه.

وفي مجال تنفيذ المشروعات للغير، درست ونفذت الشركة المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بقيمة بلغت 600 مليون جنيه.

وتمّ رفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا لـ9 قرى بمحافظة أسـوان، حيث تمّ الانتهاء من المرحلة الأولى، وسيتمّ الانتهاء من تنفيذ باقي المراحل بانتهاء العام المالي 2023-2024.

وحول توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بتوشكى، أشرفت شركة مصر العليا على مشروع توصيل التيار الكهربائي لاستصلاح 40 ألف فدان بمنطقة «جنوب الوادي – توشكي» بمحافظة أسـوان لصالح جهاز الخـدمة الـوطنية بقيمة 92 مليون جنيه بإجمالي أحمال كهربائية 50.7 ميجا فولت أمبير، وتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وإطلاق التيار الكهربي بشهر أكتوبر 2020.