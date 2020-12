وزيرة الهجرة : «لو احتجتني هقول لك في ضهرك يا خويا ورقبتي سدادة»

دعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المصريين في الخارج إلى تعليم أبنائهم اللهجة المصرية وأن يتحدثوا اللغة العربية، لمبادرة اتكلم عربي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أولياء أمور إلى أن أولادهم لا يتحدثون العربية، لذلك بحثت الوزارة إمكان إطلاق المبادرة وعرضتها على الرئيس السيسي.

ومبادرة «اتكلم عربي»، هي عبارة عن مبادرة عن اللغة العربية والهوية المصرية، لأنه من المهم الترابط والتواصل مع أبناء مصر في الخارج، وتشجيعهم للتحدث بالعربية، نظرا لما تمثله اللغة العربية من هويتهم المصرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لو احتجتنى حاقولك "فى ضهرك يا خويا"... بدل «I will be right there» وحاقولك «رقبتى سدادة.. مش بس I can share».

وأكدت مكرم أن من أهم ملفات الوزارة الاهتمام بشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتكليف القيادة السياسية للوزارة بالتواصل وتلبية احتياجات المصريين في الخارج بوجه عام، ولكن الوزارة اهتمت بهذين الجيلين خاصة لاحتياجهما المزيد من التواصل والتعرف على ما يحدث على أرض مصر وتصحيح المفاهيم الكاذبة التي تتردد عن الدولة في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة نظمت الكثير من البرامج لهؤلاء الشباب، وتعريفهم بكل ما يحدث في مصر من تطور.

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي، كان هناك المزيد من التفاعل، وطلبت الوزارة من الجميع تغيير إطار الصورة الشخصية على فيسبوك، لافتة إلى أن الشباب في الخارج وأسرهم تفاعلوا مع تلك المبادرة، مثمنة حرص تلك الأسر لتحدثهم مع أبنائهم باللغة العربية خلال تواجدهم في المنزل، ويعتبر ذلك أمانة وطنية.