وزيرة الهجرة: مبادرة «اتكلم عربي» شهدت إقبالا كبيرا فور إطلاقها

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن من أهم ملفات الوزارة الاهتمام بشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وتكليف القيادة السياسية للوزارة بالتواصل وتلبية احتياجات المصريين في الخارج بوجه عام، ولكن الوزارة اهتمت بتلك الجيلين خاصة لاحتياجهم من المزيد من التواصل والتعرف على ما يحدث على أرض مصر وتصحيح المفاهيم الكاذبة التي تتردد عن الدولة في الخارج، لافتة إلى أن الوزارة نظمت الكثير من البرامج لهؤلاء الشباب، وتعريفهم في كل ما يحدث في مصر من تطور.

مكرم: من المهم الترابط مع المصريين بالخارج

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي على شاشة فضائية extra news، أن أولياء أمور هؤلاء الشباب أشاروا إلى أن أولادهم لا يتحدثون العربية، لذلك درست الوزارة إمكانية إطلاق المبادرة وعرضتها على الرئيس السيسي، والذي منحها الرعاية الكريمة لها، وهي عبارة عن مبادرة عن اللغة العربية والهوية المصرية، لأنه من المهم الترابط والتواصل مع أبناء مصر في الخارج، وتشجيعهم للتحدث بالعربية، نظرا لأنها هويتهم المصرية.

الاستعانة بالتيك توك

وأشارت إلى أن الوزارة فخورة بالمصريين بالخارج بأنهم مندمجين بالمجتمعات الغربية وثقافاتها، وبجانب هذا من الضروري عدم نسيانهم العربية وهويتهم المصرية وعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم ومبادئهم، لافتة إلى أن التفاعل مع المبادرة ليس فقط عبر منصة تيك توك ولكن منذ اللحظة الأولى في الحصول على الرعاية.

تحدث المصريين بالخارج بالعربية أمانة وطنية

وأشارت إلى أنه منذ إطلاق هذه المبادرة على صفحات التواصل الاجتماعي، كان هناك المزيد من التفاعل، وطلبت منهم الوزارة من الجميع تغيير إطار الصورة الشخصية على فيسبوك، لافتة إلى أن الشباب في الخارج وأسرهم تفاعلوا مع تلك المبادرة، مثمنة على حرص تلك الأسر لتحدثهم مع أبنائهم باللغة العربية خلال تواجدهم في المنزل، ويعتبر ذلك أمانة وطنية.