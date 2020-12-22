التفاصيل الكاملة لفيلم «سيدة البحر» ممثل السعودية في جوائز الأوسكار

اُختير فيلم إيمج نيشن الروائي الطويل «سيدة البحر» ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021 ضمن فئة «أفضل فيلم روائي أجنبي»، وذلك عقب النجاح الكبير والإشادة التي حصل عليها من نقاد الفن في المحافل السينمائية العالمية، وإطلاقه في دور السينما بالمملكة الشهر الماضي.

القصة

يستكشف فيلم «سيدة البحر» للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين الدور المتغير للمرأة في المجتمع من خلال قصة بطلة الفيلم «حياة»، وهي فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة تُقرر اختيار مصيرها وترفض أن تقدّمها قريتها إلى مخلوقات غامضة تعيش في مياه البحر المجاورة لقريتها.

ويقدم الفيلم حكاية خيالية منسوجة باللونين الأبيض والأسود تتناول التبعات الاجتماعية والعائلية والشخصية لقرار بطلة القصة «حياة» في تحدى التقاليد واختيار طريقها الخاص.

انطباعات

وتعليقاً على ذلك، قال بن روس، الرئيس التنفيذي لمحتوى الأفلام في «إيمج نيشن أبوظبي»: «منذ البداية، كانت فكرة فيلم (سيدة البحر) مميزةً وتحرك الفضول عبر نهج جديد ومختلف عن الذي يُقدّم في قطاع الأفلام بالمنطقة، لذلك كان الفيلم مشروعاً مليئاً بالحب لفريق إيمج نيشن الذي عمل عن كثب مع المخرجة الموهوبة لتقديم هذا المشروع المُبتكر. يتميز السرد الخيالي لفيلم سيدة البحر بأنه متجذر بعمق في العالم العربي، بينما يستكشف موضوعات عالمية، مما يجسد تماماً نهج إيمج نيشن في تقديم محتوى عربي عالي الجودة. ويسعدنا أن يقوم المجلس السعودي للأفلام باختيار سيدة البحر، لتمثيل المملكة في حفل توزيع جوائز الأوسكار. ونحن نرى هذا الإشادة خير برهان على نهج الفيلم الرائد في نمط الفن المرئي ورواية القصص، وعلى التعاون الإبداعي الناجح بين السعودية والإمارات».

وبدورها، قالت شهد أمين، مؤلفة ومخرجة فيلم «سيدة البحر»: «رغبتُ أن يكون فيلم سيدة البحر ممتعاً، ويتم مشاهدته من قبل الكثيرين ليصبح محفزاً من أجل مناقشة مواضيع المساواة بين الجنسين والأفكار حول وأدوار النساء في المجتمع والعالم العربي. وقد تجاوز اختيار فيلمي ليكون هو ترشيح المملكة العربية السعودية للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم توقعاتي، خاصة كمخرجة عربية. وقد كانت عملية إنتاج (سيدة البحر) تجربة شخصية بالنسبة لي، وأنا فخورة جداً باختيار الفيلم لتمثيل بلدي على هذه المنصة العالمية. آمل أن تمثل الرحلة الرائعة التي حققها هذا الفيلم مصدر إلهامٍ لزملائي المخرجين السعوديين من أجل المضيّ قدماً في خوض تجاربهم الناجحة».

أول عرض

عُرض الفيلم لأول مرة في عام 2019 خلال فعاليات أسبوع مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وحصد جائرة فيرونا السينمائي للفيلم الأكثر إبداعاً. ومنذ ذلك الحين، عُرض الفيلم في أكثر من 10 مهرجانات حول العالم منها في لندن ولوس أنجلوس وقرطاج والقاهرة، وكان قد فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سنغافورة. وخلال شهر نوفمبر الماضي، تم عرض «سيدة البحر» لأول مرة في السعودية عبر دور العرض بجميع أنحاء المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ العرض الدولي للفيلم في عام 2021.

وأدى دور البطولة في الفيلم كلٌ من الممثّلة بسيمة حجّار في دور حياة، والممثّل أشرف برهوم (بطل أفلام "كوريولانوس" و"صراع الجبابرة" و"المملكة")، والممثّل يعقوب الفرحان (بطل مسلسلات "اختراق" و"بدون فلتر" و"حب بلا حدود")، والممثلة فاطمة الطائي (بطلة مسلسل "قلب العدالة" من إنتاج إيمج نيشن أبوظبي أيضًا). وشارك في الإنتاج كل من بول ميلر وستيفن ستراكان من شركة "فيلم سوليوشنز"، ومقرها أبوظبي، ورولا ناصر من شركة "إماجيناريوم فيلمز"، بالتعاون مع المنتجين التنفيذيين محمد الدراجي وماجد الأنصاري.