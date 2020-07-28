محافظ البحر الأحمر يستجيب لمناشدة أبو بكر بشأن سيدة بسيطة ترغب في شقة

استجاب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمناشدة الإعلامي خالد أبو بكر، بشأن سيدة تُدعى "عزة" من سكان البحر الأحمر، كانت بحاجة إلى شقة تابعة للإسكان الاجتماعي، ولكن عمرها تعدى الشروط التي حددتها الوزارة، كما أن حالتها العائلية والصحية سيئة، ولها وضع خاص.

وقال "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إنه سيتواصل مع السيدة وسيبحث أمرها فورًا، وسيدرس الموقف ويتخذ الإجراءات الملائمة في إطار القانون.

فيما أشاد "أبو بكر" باستجابة المحافظ السريعة، موضحًا أنه سلم أمس الاثنين، عددا كبيرا من قاطني الأماكن الخطرة بجبل العفش، سكنا ملائما في الغردقة، ووزع هدايا عينية على المواطنين الذين سكنوا المناطق الجديدة، ووجه بتوفير سيارات من مجلس المدنية من أجل نقل فرش المواطنين مجانًا من أماكن شديدة الخطورة إلى أماكنهم الجديدة.