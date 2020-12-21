غادة لبيب: إطلاق الاستراتيجية الرقمية نظرة ثاقبة من القيادة السياسية

قالت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، إن الثورات الصناعية المتتالية، التي بدأت في آواخر القرن الثامن عشر، أحدثت تغييراتٍ كبيرةً على حياتنا.

وأضافت خلال كلمتها في فعاليات مؤتمر منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة، أن عملية التطور تمثَّلت بتطوّر الحياة من حياة بدائية، إلى حياة تعتمد على التكنولوجيا، وتتميَّز كل ثورة من الثورات الصناعية الثلاث السابقة، باختراقٍ تكنولوجيٍ أو علميٍ كبير، أحدث نقلةً في أنماط الاقتصاد والإنتاج، ثم في الحياة الاجتماعية والفردية، وعلاقة الإنسان بالطبيعة والأشياء على مستوى العالم بأجمعه.

أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي

وأشادت «لبيب»، برؤية القيادة السياسية، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ذات الرؤية الاستراتيجية الواضحة والثاقبة، أدرجت بشكل مبدع وسباق حتمية مواكبة تلك التغيرات، والعمل على تعظيم المكاسب ودرء المخاطر، لذا أطلقت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استراتيجية مصر الرقمية، كما أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.

الثورة الصناعية الرابعة

وأكدت أننا نعيش الآن ثورةٍ تكنولوجيةٍ جديدة «الثورة الصناعية الرابعة»، ستغيِّر بشكل أساسٍ الطريقة التي نعيش ونعمل ونرتبط بعضنا بالبعض الآخر بها فحجم التحوُّل ونطاقه وتعقيداته، سيكون مختلفاً عما شهدته البشرية من قبل.

وأوضحت لبيب، أن استراتيجية مصر الرقمية هي رؤية وطنية تستهدف بناء دولة ومجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، واقتصاد رقمي احتوائي، وجهاز إداري كفء وفعال يجابه الفساد، ويحسن استخدام موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن من خلال منظومة خدمات رقمية متميزة.

وكشفت المهندسة غادة لبيب في كلمتها، أن تلك الاستراتيجية تقوم على ركيزتين أساسيتين وهما؛ التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري رقميًا.

وقالت لبيب، لقد خطت مصر خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بناء مصر الرقمية، ويتم حالياً تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات الرقمية بهدف توفير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب، أنه تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي المُكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، بالإضافة إلى اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذي يحكم العلاقة بين مالكي البيانات والمستخدمين.

كما تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقي لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي منها الترجمة الآلية، والكشف المبكر عن الأمراض.. وغيرها.