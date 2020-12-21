ثلاثة كتب جديدة عن قصور الثقافة.. بينها «بنوك وباشوات»

صدر اليوم، عن مشروع النشر، بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ثلاثة كتب من سلسلة ذاكرة الكتاب، «بنوك وباشوات» تأليف الباحث الأمريكي ديفيد لاندز، وترجمة دكتور عبدالعظيم أنيس، والناقد الكبير وعالم الرياضيات، الذي يعرض بالوثائق تفاصيل ديون الخديوي إسماعيل من خلال عثوره على أرشيف سري لرسائل متبادلة بين 2 من كبار ممولي الخديوي، وكيف تم نهب مصر؟ مع دراسة من المترجم حول الخراب الحديث لمصر المحروسة في عهد الانفتاح، وقدمت الهيئة الشكر للكاتبة منى أنيس، التي وافقت على طبعة شعبية من هذا الكتاب المهم.

وصدر عن ذاكرة الكتابة «أرواح في خطر»، تأليف لأفيرن كونكه، وترجمة دكتور أحمد زكي أحمد، والكتاب يلقي الضوء علي تاريخ الصحة العامة في مصر في القرن التاسع عشر في عصر محمد علي، من خلال الأوبئة التى ضربت مصر، وكيف تم التعامل معها، مثل وباء الكوليرا 1831، ووباء الطاعون، مع مقدمة للمؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق رئيس تحرير السلسلة، والكتاب الثالث «جولة في عالم الكمان والفيولا»، من سلسلة عالم الموسيقى التى يرأس تحريرها الدكتور زين نصار.

أطلقت قصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات «ملتقى روح الخط العربى الثانى» بالمركز الثقافى بطنطا، تزامنا مع احتفالات المركز باليوم العالمى اللغة العربية، وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني يضم 56 خطاطا وفنانا تشكيليا من أكثر من 15 محافظة من مختلف المحافظات، بعدد أعمال 75 عملا فنيا.

وتنوعت الأعمال بين التيار الأصيل للخط العربى، وأعمال مستحدثة أخرى، مستلهمة من الخط العربى، بالإضافة لأعمال الفنون الرقمية والجرافيك، تستمر فعاليات الملتقى من ورش وندوات ومعرض حتى 31 ديسمبر 2020، جاء ذلك فى إطار احتفالات الهيئة باليوم العالمى للغة العربية.