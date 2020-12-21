القبض على 6 أشخاص في واقعة فيديو «طفل المخدرات» بالدقهلية

ألقت مباحث الدقهلية اليوم، القبض على 6 أشخاص تمكنت من تحديدهم من خلال تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهم يقدمون سيجارة مشتعلة لطفل صغير لا يتعدى عمره 4 سنوات وطلبوا منه أن يستنشق مادة مخدرة موجودة على طبق، وسط ضحكاتهم على أفعال الطفل.

وظهر في مقطع الفيديو طفل صغير وحوله عدد من الأشخاص في عقار تحت الإنشاء، وفي يد الطفل سيجارة مشتعلة، ويطلبون منه أن يدخن السيجارة، فدخنها وأخرج الدخان من فمه وسط ضحكاتهم، ثم أخذ الطفل السيجارة وابتعد عنهم قليلا ليستمر في التدخين، وظهر صوت رجل وهو يقول له: «خد لك نفس كمان، واحدة واحدة» ويشجعه صوت امرأة قائلة «أيوه بس» ثم يظهر صوت رجل من جديد وهو يقول للطفل :« تعالي شد لك خط الأول» ويعلمه كيف يتعاطى المخدرات، قائلا للطفل: «خذها في مناخيرك أكنك بتشفط» وسط ضحكة كبيرة من الجالسين، ويأخذ من الطفل الطبق الموجود به المادة المخدرة قائلا له: «هات خلاص».

وتلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير مباحث المديرية، برصد المتابعة الأمنية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يظهر به طفل في العقد الأول من العمر، ويمسك الطفل سيجارة ويدخنها، ويظهر في الفيديو الذي تم تصويره في عقار تحت الإنشاء، بعض الأشخاص حول الطفل يشجعونه علي التدخين ثم يقدم له شخص طبقا يشتبه أن يكون به مادة مخدرة ويطلب منه استنشاقها، وسط ضحكات واستحسان من الحضور.

وتوصلت مباحث أول المنصورة، أن الطفل عمره 4 سنوات، وأنه كان مع 6 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، ويعملون نباشين ومن جامعي الكرتون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط، 6 أشخاص، وبسؤالهم في محضر الشرطة، قرروا بأن الفيديو تم تصويره بمعرفة صديقة الأم، التي كانت موجودة معهم منذ أول نوفمبر الماضي، بأحد المنازل تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة أول المنصورة.

واعترفوا أن السيجارة كانت تحتوي علي نبات البانجو المخدر، وأن الطبق الذي قدموه للطفل كان به أقراص «الباركينول» المخدرة وأن ما حدث كان علي سبيل المزاح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.